"Estamos a falar da dignidade das crianças", diz Rui Caetano

"O que se pretende promover é o respeito pela diferença", afirmou Rui Caetano, numa intervenção sobre a proposta do PAN para criação de casas-de-banho neutras nas escolas.

"Estamos a falar da dignidade das crianças", afirmou o deputado socialista, professor e ex-director de escola, que apoia a proposta do PAN.

Antes, Paulo Alves, do JPP, referiu que a medida, sendo compreensível, pode chocar com as matriza conservadora da população madeirense.