Câmara do Funchal garante apoio para rali do próximo ano

A presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) garantiu, esta tarde, no decorrer da apresentação do Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos, o apoio da autarquia para a edição do próximo ano desta prova organizada pelo Clube Desportivo Nacional.

O rali deste ano vai para a estrada já no próximo sábado, dia 28 de Setembro, contando com nove classificativas, num total de 83,7 km. O pódio da prova ficará localizado na Alameda Eng.º Rui Alves, no Estádio da Madeira, e a entrega de prémios arranca às 19 horas.

Na cerimónia de apresentação, que teve lugar no átrio da CMF, Cristina Pedra destacou o facto de esta prova partilhar, "de uma forma exemplar, os apoios financeiros e logísticos dos dois municípios". Na ocasião, realçou, igualmente, a capacidade "mobilizadora" do automobilismo, notando a sua importância desportiva e social, bem como a importância que têm os ralis para a "economia local", não se esquecendo do apelo a que a prova seja assistida com segurança.

Este rali pontua para o Campeonato de Ralis da Madeira. As verificações administrativas e técnicas decorrerão no Estádio da Madeira. Para amanhã, no Centro Comercial Madeira Shopping, está agendada uma sessão de autógrafos, entre as 20 e as 22 horas, em que estarão expostas três viaturas da competição.