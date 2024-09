Turquia diz ter matado 22 alegados rebeldes curdos no Iraque e na Síria

O Exército turco matou 22 alegados rebeldes curdos no norte do Iraque e no norte da Síria com ligações ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), adiantou ontem o Governo.

O Ministério da Defesa turco referiu, num breve comunicado, que 21 alegados combatentes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) foram neutralizados nas regiões de Gara e Asos, no norte do Iraque.

A esta operação acresce a neutralização de um alegado membro das milícias curdas sírias YPG, consideradas terroristas por Ancara devido às suas ligações ao PKK, um grupo armado considerado terrorista por Ancara e pelos seus aliados ocidentais.

O Governo turco informa regularmente sobre "terroristas neutralizados" no Iraque e na Síria, sem que os números possam ser verificados de forma independente e sendo que incluem na palavra "neutralizados" tanto os milicianos mortos, feridos ou capturados.

A nota não especifica quando ocorreram as mortes dos rebeldes curdos.

O PKK pegou em armas em 1983 para lutar pela autonomia dos curdos que viviam na Turquia.

Desde então, mais de 45 mil pessoas morreram na guerra não declarada entre os rebeldes do PKK e as forças de segurança turcas.

Atualmente, o PKK tem a sua base principal no norte do Iraque, onde a Turquia ataca regularmente com frequentes ataques aéreos e operações transfronteiriças.

Por outro lado, o Exército turco controla uma faixa fronteiriça no norte da Síria, onde lançou várias operações desde 2016.