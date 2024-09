Medidas de coação no caso de alegada corrupção só para a semana

As diligências judiciais do processo ‘AB INITIO’ ainda não avançaram para o primeiro interrogatório judicial dos oito arguidos detidos.

Segundo o advogado João Nabais, representante legal do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, nenhum dos implicados deverá ser ouvido hoje, uma vez que ainda decorre a leitura do Despacho de Indiciação do Ministério Público, fase que se prevê longa tendo em conta a extensão do processo.

Carlos Teles "sereno" e Humberto Vasconcelos "tranquilo" João Nabais, representante legal de presidente da Câmara Municipal da Calheta, e Nuno Borges, advogado do ex-secretário regional, esperam consultar o processo

Após a leitura do Despacho de Indiciação, a defesa dos oito arguidos, composta por oito diferentes advogados, deverá requerer a consulta da documentação de modo a preparar a argumentação, um processo que poderá levar horas e até mesmo dias, para, só depois, avançar o primeiro interrogatório judicial.

João Nabais considera difícil que a fase de perguntas e respostas fique concluída antes de segunda-feira, uma vez que não deverá haver diligências durante o fim-de-semana.