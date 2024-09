Caniço vai ter "novo pavilhão multiusos"

A populosa freguesia do Caniço, no Concelho de Santa Cruz, vai ter um novo pavilhão multiusos. A garantia é do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que aproveitou a plateia presente no jardim da Quinta Magnólia, onde decorre a cerimónia de entrega de Louvores a Atletas, Equipas e Técnicos da Região, que se distinguiram a nível nacional e internacional nas respectivas modalidades durante a época 2023/24, para reafirmar o compromisso.

"Um novo pavilhão multiusos no Caniço é para avançar", assegurou, por reconhecer que o mesmo "é uma grande necessidade" para a mais populosa freguesia fora do Funchal.

Oportunidade para reiterar a politica de apoio ao desporto, também na requalificação de infra-estruturas desportivas.

Albuquerque aproveitou para agradecer a "expcecional disponibilidade" de clubes e atletas perante as dificuldades vividas no primeiro semestre deste ano, altura em que a Região estava sem orçamento aprovado. E também para lembrar que o Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD) será reforçado e reformulado, pedido contributos para a discussão, em especial no diz respeito às modalidades amadoras.

Foram atribuídos, nesse âmbito, 146 certificados de louvor – 125 a atletas, 15 a equipas e seis a técnicos – por lugares de pódio alcançados a nível internacional e por primeiros lugares em competições nacionais. Os atletas, técnicos e equipas agraciadas representam um total de 22 modalidades.

O grande ausente da cerimónia - embora sem surpresa - foi Cristiano Ronaldo.