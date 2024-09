Marco Caldeira assinala associativismo em prol da agricultura

O director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, esteve reunido com a Associação da Costa Oeste (ACOESTE) onde foram entregues os certificados do curso 'Conduzir e operar tratores em segurança' que, certificou 39 operadores do concelho de Santana.

Na ocasião, Marco Caldeira salientou a importância deste curso sublinhando a importância do envolvimento das associações. "As associações como a ACOESTE têm tido uma acção junto do sector primário fundamental, nomeadamente no apoio a algumas iniciativas e que no final traduz-se em mais rendimento para o agricultor que é um dos principais objectivos deste Governo”, disse o responsável.

As acções resultam de uma parceria com a entidade formadora 2Siglas e são financiadas através do PRODERAM 2020, contando ainda com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente.

De salientar que, a partir de 1 de Agosto de 2024, este curso tornou-se obrigatório para condutores e operadores de veículos agrícolas, tanto em vias públicas como nas explorações agrícolas, visando reduzir o número de acidentes.

Os cursos vão ter lugar em vários concelhos da Região e quem estiver interessado em adquirir tratores, máquinas outros equipamentos pode candidatar-se brevemente a apoios comunitários através de PEPAC Madeira.