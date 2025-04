CFP revê em baixa crescimento da economia para 2,2% em 2025

A economia portuguesa vai crescer 2,2% em 2025, segundo as previsões divulgadas hoje pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP), que reviu em baixa as projeções feitas em setembro.

Esta estimativa, realizada num cenário de políticas invariantes, é uma revisão em baixa face ao crescimento de 2,4% previsto no relatório de setembro, mas continua ainda assim a ficar acima da meta do Governo, que inscreveu no Orçamento do Estado para 2025 um crescimento de 2,1%.

A aceleração em relação a 2024, quando o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,9%, "deverá resultar do aumento da taxa de investimento, impulsionada sobretudo pelo reforço do investimento público, alicerçado na expectativa de uma maior taxa de execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em face do ano precedente", explica o CFP.

Já para 2026 e 2027 "projeta-se um abrandamento no ritmo de crescimento do PIB real para 2,0% e 1,6%, respetivamente, convergindo, no médio prazo, para 1,8%".

A previsão para 2026 foi também revista em baixa face a setembro, quando o CFP apontava para um crescimento de 2,1% em 2026.

Para a inflação, o CFP projeta uma "redução gradual no crescimento do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), de 2,3% em 2025 para 2,0% no médio prazo".

A entidade liderada por Nazaré da Costa Cabral ressalva ainda assim que estas projeções são realizadas num momento em que "o enquadramento económico está fortemente condicionado pelo contexto de elevada incerteza e pelos fatores de risco que circundam as políticas económicas e a geopolítica a nível mundial", a que se soma a incerteza associada à política comercial.