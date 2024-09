Secretaria da Agricultura convida a participar em campanha de voluntariado 'Recolha de sementes'

A Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, convida todos os interessados a participar na campanha de recolha de sementes, que se realizará a 28 de Setembro.

O convite é feito a todos os voluntários que se queiram nesta acção, comparecendo às 10 horas na zona de lazer das Cruzinhas, Fonte do Bispo, concelho da Calheta. Após a concentração no local indicado, os participantes serão acompanhados por funcionários do IFCN, ao ponto de recolha, onde será fornecido o apoio técnico necessário para garantir a correcta colheita e acondicionamento das sementes.