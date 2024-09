Inscrições para o 'ADN Race Ponta do Sol 2024' terminam dentro de duas semanas

O 'ADN RACE Ponta do Sol 2024' está em fase de inscrição de atletas, cujas inscrições terminam dentro de 2 semanas, mais precisamente no dia 11 de Outubro. São esperados pelo menos 300 inscritos, sendo que para o evento que terá duas provas de 33 e 14 km de extensão, esperam-se ainda dezenas de voluntários.

"O 'ADN RACE Ponta do Sol' é uma prova do campeonato regional de trail 2024/2025 da Associação Atletismo da Região Autónoma da Madeira, sendo organizado pela ADN Ponta do Sol. As inscrições da prova são efetuadas através do site oficial em www.adnrace.pt", informa a organização em nota de imprensa.

Como referido, o evento conta com duas provas, um Trail Longo de 33 km e com 1.700 metros de desnível positivo, com partida às 08h00 na promenade da Madalena do Mar, sobe até ao Paul da Serra e termina na meta no Centro Cultural John dos Passos, no centro da vila de Ponta do Sol; e um Trail Sprint de 14 km e 800 metros dedesnível positivo, com partida às 10h00 na promenade da Madalena do Mar, sobe até à Levada Nova dos Canhas e regressa até à meta no Centro Cultural John dos Passos.

"São esperados cerca de 300 atletas e 50 voluntários", frisa a organização.