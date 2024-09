A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, recusou-se a comentar a detenção de Paulo Santos, ex-director regional da Agricultura, no âmbito da Operação 'AB INITIO'.

Sobre a investigação em curso, que envolve o seu antigo adjunto, Rafaela Fernandes foi directa: "Primeiro, é importante deixar claro que o engenheiro Paulo Santos não é meu adjunto neste momento. Foi director regional da Agricultura até 17 de Outubro, esteve como meu adjunto de gabinete entre 17 de Outubro e 6 de Junho, e, entretanto, passou para outra dinâmica dentro da Direção Regional da Agricultura (DRA)", disse, explicando que a investigação não irá afectará a continuidade dos trabalhos na DRA.

Humberto Vasconcelos, Carlos Teles e Paulo Santos entre os detidos pela PJ Segundo o DIÁRIO apurou, os detidos pela PJ no âmbito da operação 'Ab Initio' são o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, o ex-secretário regional da Agricultura, Humberto Vasconcelos, o ex-director regional da Agricultura, Paulo Santos, os empresários Humberto Drumond e Miguel Nóbrega, e ainda duas funcionárias da Secretaria Regional da Agricultura, Daniela Rodrigues e Cecília Aguiar.

"Paulo Santos continua a fazer parte dos quadros da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural. No entanto, para evitar qualquer atraso nos projectos em andamento, outros colegas já estão a assumir as responsabilidades que estavam sob a sua alçada", destacou, referindo-se a questões como a revisão do regulamento de apoio às Associações e o Plano de Apoio POSEI.

Sobre o caso propriamente dito, a governante também não quis prestar declarações, salientando que "assuntos que estão sob a alçada da Justiça devemos nos abster de comentar", disse à margem da cerimónia de assinatura de contratos programas com as Casas do Povo, na Quinta Magnólia.