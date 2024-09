Perfil dos passageiros de cruzeiros está a mudar, mas há muitos ‘repetentes’

Kai Algar assume que estão a receber novos passageiros na Fred. Olsen Cruise Lines, bem como muitos outros que já estiveram mais de 20 vezes na Madeira, pelo que se impõem novos desafios para satisfazer todos.

Está a decorrer a conferência ‘Desafios e oportunidades para a indústria do turismo de cruzeiros na região atlântica e no mundo’, inserida na Cruise Atlantic Islands Conference 2024 (CAI), na Sala da Assembleia Municipal do Funchal. Esta conferência tem como oradores Eduardo Cabrita, Director Geral MSC Portugal; Fiona Noone, Gerente de Planejamento Marítimo e Operações na Marella Cruises TUI; Kai Algar, Gerente de Planejamento Marítimo e Portuário na Fred. Olsen Cruise Lines; Amadeu Albuquerque, Gerente Sênior de Operações Náuticas na Mystic Cruises; Rafael Fernández-Álava, Director de Comunicação e Relações Externas na Costa Crociere; e Mark Robinson, Gerente Geral do BC Group. A moderação está cargo de Virginia Lopez Valiente, CEO do Cruises News Media Group.

Já Fiona Noone assume que a Marella Cruises TUI tem uma grande bolsa de passageiros que, muitas vezes, já estiveram num cruzeiro no mesmo barco 15 vezes. Neste momento, o que querer oferecer de novo é posicionar um navio nas Canárias para cobrir vários portos.

Por seu lado, Eduardo Cabrita afirma que a MSC está sempre a procurar novos itinerários. Dados os conflitos no Médio Oriente, foram reposicionados alguns navios. No fundo, trata-se de uma questão comercial. Durante 15 anos, o grupo teve vários cruzeiros a sair de Lisboa, desde Novembro, período que agora foi estendido para se iniciar em Abril. Tudo vai depender da procura por parte do passageiro e é ele o centro da estratégia dos cruzeiros.

Mark Robinson considera que as Canárias são um destino 'amigo da carteira', que tem um tempo muito bom, pelo que nem se pode falar em cruzeiros de Inverno, pois tal conceito acaba por se desvanecer tendo em conta as características do destino.