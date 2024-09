JPP desafia Eduardo Jesus a revelar o que negociou "nas costas dos madeirenses"

Élvio Sousa, secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP), desafia o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, a revelar "o que andou a negociar nas costas dos madeirenses grupo de trabalho para a revisão do subsídio social de mobilidade". Em causa está o facto dos madeirenses, através do novo modelo do subsídio social de mobilidade, continuarem a pagar as viagens entre a Madeira, continente e os Açores por inteiro.

"A avaliar pelas declarações do secretário regional da Economia e Cultura, ontem à noite à RTP Madeira, o Governo Regional continua e enganar e a desiludir os madeirenses que tinham esperança de pagar apenas o valor facial do custo das viagens aéreas entre o Funchal e Lisboa, pagando apenas “à cabeça” os 86€ e 65€", refere o partido num comunicado de imprensa enviado esta manhã.

O secretário-geral do JPP diz que o secretário regional, assim como o presidente do Governo Regional são os responsáveis por "manter esta ‘canga’ sobre os madeirenses e porto-santenses, que é terem de pagar o equivalente ao preço de uma viagem ao Brasil para viajarem dentro do seu próprio território".

Élvio Sousa "desconfia" que Eduardo jesus tenha "acabado de vez com a pretensão de todos os madeirenses pagarem apenas o valor facial 'à cabeça'", questionando o secretário “que outros interesses se sobrepuseram a esse direito legítimo e consagrado no princípio da continuidade territorial".

O também líder parlamentar do JPP na Assembleia Legislativa da Madeira deu conta que estas medidas representam "um claro retrocesso para as aspirações autonómicas da Madeira, uma vez que o modelo aprovado em 2019, por unanimidade, no Parlamento Regional, estabelecia um valor máximo de pagamento antecipado de apenas 86€ e 65€, conforme apoiado por todos os partidos", lê-se no comunicado.

Diz ser incompreensível que o "Governo da República continue a ignorar e desrespeitar este consenso regional, prejudicando os madeirenses".

O deputado lembra que, em 2019, a Assembleia Legislativa da Madeira aprovou, por unanimidade, uma resolução que exigia a revisão do modelo de mobilidade, com o objectivo de eliminar a necessidade de adiantar o valor total das passagens e o tecto máximo de 400€. "Uma medida considerada urgente e que visava proteger os madeirenses de encargos excessivos. 5 anos depois, e apesar do esforço conjunto dos parlamentares madeirenses, o Governo da República continua a desrespeitar estas recomendações, perpetuando um modelo que continua a sobrecarregar a população insular com a cumplicidade dos deputados do PSD eleitos pela Madeira".

A concluir, o partido diz que é "alarmante" o silêncio dos deputados eleitos pelo círculo da Madeira, especialmente do PSD, na Assembleia da República. "Estes representantes têm a responsabilidade de defender os interesses da Madeira e pressionar o Governo da República a cumprir a resolução aprovada em 2019 pela a ALRAM. Os deputados eleitos do PSD pela Madeira não estão a defender os interesses dos madeirenses, e os madeirenses não se esquecerão disso na próxima vez que forem votar para a eleição dos deputados à Assembleia da República".

"O JPP continuará a lutar por um modelo de mobilidade mais justo e acessível, que respeite a Autonomia Regional e não force os madeirenses a financiar as companhias aéreas à custa do seu próprio bolso", remata.