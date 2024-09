Eduardo Jesus faz leitura "bastante positiva" da actual conjuntura económica na Madeira

"A divulgação que hoje foi feita, por parte da Direcção Regional de Estatística [DREM], no que concerne à taxa de juro no crédito de habitação, constitui uma excelente notícia. É o sétimo mês consecutivo em que a taxa de juro implícita no crédito de habitação decresce na Região Autónoma da Madeira", afirmou hoje o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura.

Eduardo Jesus, que reagia assim aos dados avançados pela DREM, que davam contam que, na Madeira, a taxa de juro média no crédito à habitação na Região Autónoma da Madeira era de 4,549 por cento em Agosto, baixando a prestação média mensal para 416 euros.

"Há aqui uma dinâmica directamente correspondente a estes factos que tem a ver com o aumento do capital médio em dívida para os contratos de crédito de habitação, que cresce pelo décimo sexto mês consecutivo. Ou seja, durante os últimos 16 meses houve mais contratação de crédito para a compra de habitação", evidencia Eduardo Jesus, que faz uma leitura "bastante positiva" da actual conjuntura económica regional.

"Até o mês de Junho o indicador regional de actividade económica continuava positivo e ia crescer pelo trigésimo nono mês consecutivo. Ou seja, desde Abril de 2021 que o indicador regional de actividade económica cresce, o que revela a dinâmica que está a sentir também junto do tecido empresarial e também ao nível do comportamento particular das pessoas singulares, nomeadamente no que diz respeito ao consumo e ao investimento", constata o governante.