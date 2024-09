Eduardo Jesus reconheceu valor do Eco Rally Madeira

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus felicitou hoje a New Wave - Atlantic Automobile Association pela organização da segunda edição do Eco Rally Madeira 2024, que vai para a estrada, com cerca de 30 equipas, nos dias 5 e 6 de Outubro.

Trata-se de uma prova que o governante reconheceu publicamente ter um valor muito importante para a Região Autónoma da Madeira.

Neste âmbito, Eduardo Jesus recordou que a Madeira está a desenvolver um processo de certificação de ‘Destino Turístico Sustentável’, que evidenciou não ser apenas uma opção turística ou governamental. “É uma opção que para ter efeito prático, tem de envolver toda a comunidade, e isso está bem presente pelo número de entidades envolvidas”, complementou.

Por isso, referiu que ao nível da competição é muito importante que todos os eventos que aqui acontecem também estejam incorporados nesta dimensão da preocupação da sustentabilidade.