Transição energética é grande desafio

O vice-presidente da Grace, Pedro Amaral Frazão aproveitou as primeiras jornadas regionais da sustentabilidade -Madeira que decorre no Colégio dos Jesuítas para sintetizar o que é a Associação empresarial de utilidade pública, sem fins públicos, frisando que as empresas estão preocupadas com a responsabilidade e a sustentabilidade das organizações e o fortalecimento de um movimento global comprometidas com os princípios da sustentabilidade nas suas diversas dimensões e com o exercício de uma cidadania empresarial activa num apoio aos associados na sua forma de sustentabilidade.

Considerou que a transição energética é um factor crucial para a redução da exploração de recursos naturais e para a neutralidade carbónica e o combate as alterações climáticas.

Também considerou que a “transição energética é o grande desafio” e que a cadeia de valor de fornecimento e a implementação de processos de diligência devida é essencial para garantir uma adequada proteção de direitos humanos.

Sem a redução da emissão de gases com efeitos de estufa por parte dos fornecedores uma empresa não consegue atingir as suas metas net zero.