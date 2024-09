Maestro Benoît Fromanger dirige Orquestra Clássica da Madeira

Este sábado, dia 28 de Setembro, pelas 18h00, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, a Orquestra Clássica da Madeira irá oferecer "um programa desafiante e de grande rigor, cujo repertório recai nas obras de Richard Strauss com a sua obra Serenata para sopros e de Charles Gounod a Pequena Sinfonia também para sopros e como obra central a mais conhecida de todas as sinfonias do génio austríaco com a Sinfonia N.º 40 de Wolfgang Amadeus Mozart", informa o director artístico Norberto Gomes, que realça a direcção da OCM pelo convidado, o maestro francês Benoît Fromanger.

"A música é um pilar fundamental para aproximar culturas, gerar emoções e promover mudanças sociais e a Orquestra Clássica da Madeira, através da sua criteriosa programação, interpreta a sua beleza, através das vibrações sonoras e da estética musical, ao serviço dos nossos ouvintes". Norberto Gomes

"Reconhecido internacionalmente como maestro ao mais alto nível, o desejo de Benoît Fromanger é trazer e compartilhar em cada concerto a sua abordagem pessoal à música", apresenta a OCM. "Músico extremamente talentoso, Benoît Fromanger distingue-se pela estética sonora rica e um elegante sentido de fraseado. O seu respeito pelos músicos e pelo público, a sua energia, generosidade e paixão fazem de Fromanger um imperdível maestro nos palcos musicais internacionais. Nascido em Paris, Benoît Fromanger estudou música e flauta no Conservatório de Paris com eminentes professores como Roger Bourdin e Jean-Pierre Rampal". E acrescenta mais a este resumo de uma carreira recheada: "Solista da orquestra da Ópera Nacional de Paris durante dez anos, depois da Orquestra Sinfónica da Baviera, ao lado de maestros como Leonard Bernstein, Carlos Kleiber, Lorin Maazel, Bernard Haitink, Zubin Mehta, Carlo Maria Giulini, Daniel Barenboim etc., Benoît Fromanger, tendo em boa conta todas estas experiências, realizou estudos de direção com o seu mentor Valéry Gergiev e também com o famoso pedagogo Rolf Reuter em Berlim."

Quanto às três grandes obras, e de uma forma sumaria, merece destaque o seguinte:

Sobre a Serenata, que é uma das obras de referência do repertório do século XIX para instrumentos de sopro, foi escrita em 1881 quando o compositor e maestro alemão Richard Strauss tinha apenas 18 anos de idade, foi publicada em 1882. Richard Strauss dedicou esta obra a Friedrich Meyer, seu professor de composição. A sua primeira audição absoluta ocorreu em novembro de 1882 pela Orquestra da Corte de Dresden, sob a direção de Franz Wüllner. Um dos factos que merece destaque na época está relacionado quando a editora Spitzweg apresentou esta obra a Hans von Bülow, maestro alemão, virtuoso pianista e compositor, considerado um dos maestros mais ilustres do século XIX, que ao ler a Serenata fez com que mudasse completamente a sua opinião desdenhosa que tinha sobre o jovem compositor Richard Strauss tendo passado a incluí-la nos programas de digressão da Orquestra da Corte de Meiningen (fundada em 1690 pelo duque Bernardo I), uma das orquestras mais antigas e de tradição na Europa.

Quanto à Pequena Sinfonia de Charles Gounod, esta obra foi escrita em 1885. Charles Gounod foi um compositor famoso, sobretudo, pelas suas óperas e música religiosa. A Pequena Sinfonia é uma obra para 9 instrumentos de sopro (2 oboés, 2 clarinetes, 2 trompas, 2 fagotes e 1 flauta) e foi originalmente apresentada a Paul Taffanel, flautista francês. Posteriormente, foi publicada pela Société de Musique de la Chambre pour Instruments à Vent de Paris.

Finalmente a Sinfonia N.º 40 do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, a sua penúltima sinfonia entre as quarenta e uma sinfonias que este escreveu, a N.º 40 é das mais interpretadas. Foi composta em 1788, em pouco mais de dois meses. Mozart terá ouvido a sua Sinfonia N.º 40 num concerto privado. Posteriormente, a obra foi dirigida por Antonio Salieri, em abril de 1791, em Viena. A Sinfonia N.º 40 está dividida em quatro andamentos e o desenvolvimento é marcado por vários efeitos dramáticos, incluindo uma secção em estilo fugatto.

"O francês Benoît Fromanger, que com os seus gestos a Orquestra dará corpo sonoro a este programa que elegemos para o nosso público", reforçando que "Fromanger é reconhecido internacionalmente como um maestro do mais alto nível. Músico extremamente talentoso, distingue-se por uma estética sonora rica e um elegante sentido de fraseado. O seu respeito pelos músicos e pelo público, a sua energia, a sua generosidade e a sua paixão fazem dele um maestro imperdível nos palcos musicais internacionais".

Além de acrescenta que a realização "deste concerto no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, no âmbito da parceria estabelecida com a Assembleia Legislativa da Madeira, e integrado na iniciativa 'Parlamento Mais Perto', representa um momento de grande inspiração num ambiente particularmente intimista, pois trata-se de um monumento com história, classificado desde 1943 como Monumento Nacional", Norberto Gomes também evidencia que "no âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala".

Este é, em seu entender, "um concerto que promete ser excecional com um programa rico na estética musical, com obras do passado que fazem parte do nosso Património imaterial. E porque queremos partilhar a música com dedicação e emoção, estão todos convidados a virem vivenciar o fascínio da música", conclui.

Os bilhetes estão à venda por 20 euros, com descontos para crianças, jovens e seniores com mais de 65 anos de idade.

Locais de venda:

Tickectline – https://ticketline.sapo.pt/evento/orq-classica-da-madeira-concerto-classico-86481

Loja Gaudeamus - Colégio dos Jesuítas, Rua dos Ferreiros, ao lado da Igreja São João Evangelista, de segunda a sexta-feira no horário das 09:00-18:00

Bilheteira à entrada do local do concerto – apenas no dia 28 de Setembro a partir das 16h00.