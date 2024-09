Naval Talks debateu os desafios do cancro infantil

Na última quarta-feira, o Clube Naval do Funchal organizou mais uma edição da Naval Talks, realizada no auditório da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia. O evento, moderado por Raquel Gonçalves, teve como tema “Pequenos Heróis, Grandes Vitórias: A Jornada do Cancro Infantil” e destacou-se pela sua relevância no âmbito das comemorações do Setembro Dourado, que visa aumentar a conscientização sobre o cancro infantil.

A palestra contou com a presença de Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, que prestigiou a iniciativa ao lado de um painel de oradores de destaque. Entre os palestrantes estavam Carolina Moniz, técnica especialista em exercício físico; Filipe Gonçalves, jornalista e voluntário da Acreditar; Paula Ornelas, médica; e Margarida Cruz, diretora da Acreditar, associação que apoia famílias de crianças com cancro e que celebra 30 anos de existência, refere nota à imprensa.

Durante o evento, foram abordados os desafios emocionais e físicos enfrentados por crianças e famílias ao longo da jornada do tratamento oncológico, bem como o impacto social e familiar da doença. Histórias de superação e resiliência marcaram o tom da discussão, que emocionou os presentes e destacou a importância de uma rede de apoio ativa para enfrentar a realidade do cancro infantil.

A iniciativa, com entrada livre, uniu a comunidade local em torno de uma causa essencial, sublinhando a força e a coragem das famílias afetadas pela doença e reforçando a importância de ações solidárias no combate a este desafio.