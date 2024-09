Liga Contra o Cancro faz peditório de 1 a 5 de Novembro

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro irá realizar o seu habitual peditório anual, que decorrerá nos dias 1, 2, 3, 4 e 5 de Novembro, "para angariação de fundos que são o suporte da nossa missão no apoio ao doente oncológico e sua família, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação e investigação em oncologia", informa uma nota de imprensa.

Acreditando "que esta luta não pode parar e tudo o que fizermos será sempre insuficiente, mas estamos conscientes" de que, com a ajuda dos cidadãos, "tudo se encaminhará no objetivo de fazer da luta contra o cancro, um exemplo de interajuda e solidariedade", este ano o Peditório Nacional tem como lema 'Contra o cancro, todos contam'."

Os cidadãos poderão, em breve, ouvir e perceber 'spots publicitários nas rádios e televisões e outros meios, que visam o recrutamento de voluntários, os 'Super-Heróis' do voluntariado que muito contribuirão para esta campanha.

Para se inscrever como Voluntário pontual no Peditório de 2024 vá a este endereço: Inscrição como Voluntário pontual - Peditório de 2024 : Liga Portuguesa Contra o Cancro (ligacontracancro.pt)