'Naval Talks' aborda o cancro infantil esta quarta-feira

O Clube Naval do Funchal apresenta na próxima quarta-feira, 25 de Setembro, no auditório da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, o 'Naval Taks'.

A iniciativa centrar-se-á no tema 'Pequenos Heróis. Grandes Vitórias: A jornada do Cancro Infantil' e está inserida nas comemorações do Setembro Dourada e na celebração dos 30 anos da Acreditar, uma associação dedicada ao apoio de famílias de crianças com cancro.

O principal objectivo do evento é sensibilizar e mobilizar a comunidade em torno desta causa, destacando histórias de superação e resiliência.

Para a reflexão sobre o impacto desta doença, as 'Naval Talks' contarão com a presença da técnica e especialista em exercício físico, Carolina Moniz, do jornalista e voluntário da Acreditar, Filipe Gonçalves, da directora geral da Acreditar, Margarida Cruz, e da médica Paula Ornelas.

A entrada é livre.