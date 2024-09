SPEA desafia amantes da natureza a participar no BioBlitz

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, desafia os amantes da natureza a participar no BioBlitz que irá decorrer no Maciço Montanhoso Oriental, no Parque Ecológico do Funchal, dia 28 de Setembro.

Neste evento, biólogos e equipa SPEA ajudarão na identificação das mais variadas espécies de uma pequena área do Maciço Montanhoso Oriental, dominado pela vegetação do urzal de altitude.

“Este é o terceiro BioBlitz que decorre na Madeira e todos são bem-vindos, desde famílias, estudantes, professores, entusiastas, a meros curiosos. É uma actividade que promove a consciencialização da comunidade para a importância da biodiversidade, através de metodologias exploratórias e científicas, aproveitando, simultaneamente, para mapear a biodiversidade nesta área protegida da Rede Natura 2000”, refere Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA Madeira, através de uma nota à imprensa.

Com início às 18h00 e término às 21h30, esta é uma actividade gratuita, mas limitada a 50 participantes.

Nas duas edições anteriores, cerca de 80 participantes partiram à descoberta da biodiversidade das áreas protegidas da Laurissilva e Ponta de São Lourenço. Cerca de 100 espécies foram mapeadas; desde as aves endémicas (bis-bis e tentilhão-da-madeira) às espécies migratórias como a garça-branca-pequena e o falcão-peregrino. Plantas, artrópodes e moluscos foram também identificados, com o apoio dos especialistas. Além de aprender sobre os animais e plantas avistados, os participantes puderam aprofundar os seus conhecimentos sobre os ecossistemas noturnos e de que forma a luz excessiva constitui uma ameaça a estes grupos.

Para participar neste terceiro Bioblitz, basta inscrever-se em www.naturaatnight.spea.pt, e vir munido de roupa confortável, lanterna e muita curiosidade. As espécies encontradas serão fotografadas e inseridas na aplicação iNaturalist, obtendo assim uma listagem dos seres que ocorrem naquela área natural.