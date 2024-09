'Escuto' apresentado no Teatro Municipal Baltazar Dias

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebeu, esta quarta-feira, a apresentação da 3.ª edição do 'Escuto' - Espaço Cultural para todos - da Câmara Municipal do Funchal.

Esta edição vem reforçada face às anteriores, já que nesta temporada regista-se um aumento do número de parceiros individuais, passando de 31 para 51, e também de associações representadas, de 11 para 14. Soma-se, ainda, mais iniciativas com parceiros, de 31 para 43, sendo que nesta edição existe mais oferta ligada aos espaços culturais da autarquia do Funchal.

No que diz respeito à oferta nas interrupções lectivas, estas sobem de 34 para 41.

A Câmara Municipal do Funchal refere, em comunicado enviado esta noite, que na apresentação a presidente da edilidade realçou o ecletismo do projecto, visto ter iniciativas para todos os públicos, apontando o número de pessoas que participaram nas actividades: 9 mil participantes.

"Enquanto este executivo estiver a governar o Funchal, o que vamos ter é muito mais do que temos tido porque queremos um Funchal em que todos nós vivamos bem. Temos o direito a ter um desenvolvimento humano, socioeconómico, cultural e a sermos pessoas felizes porque passamos a nossa vida no Funchal", referiu Cristina Pedra.

Refira-se ainda a ramificação deste programa, o Escutar – projecto de Residências Artísticas em Bairros Sociais, em colaboração com a SocioHabitaFunchal.

Serão duplicados o número de complexos habitacionais envolvidos, passando de três para seis, aumentando o número de artistas, de seis para 15.

O arranque será dado já em Outubro, na Quinta Josefina e também no Bairro de Santo Amaro. Os outros serão Romeiras, Canto do Muro, Palheiro Ferreiro, Pico dos Barcelos.