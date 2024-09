"Estamos a destruir o mundo" com as guerras

O Papa Francisco apelou hoje aos líderes políticos para que parem, "enquanto ainda há tempo", as guerras que "estão a destruir o mundo".

As palavras do Sumo Pontífice constam de uma mensagem preparada para o encerramento em Paris dos encontros pela paz promovido da Comunidade de Santo Egídio, uma instituição católica próxima do Vaticano.

"Faço meu o vosso grito e o de muitas pessoas afetadas pela guerra, e dirijo-o aos líderes políticos: Parem a guerra! Parem as guerras!", exortou na mensagem lida durante a cerimónia de encerramento do 38.º Encontro Internacional pela Paz que decorreu em frente à Catedral de Notre-Dame, em Paris.

"Estamos a destruir o mundo. Vamos parar enquanto ainda há tempo!", exortou Francisco, segundo o texto da sua mensagem, em que insistiu: "devemos rezar pela paz. O risco de que muitos conflitos se espalhem perigosamente em vez de parar é mais do que concreto".

O encontro internacional pela paz reuniu desde domingo em Paris várias dezenas de dignitários religiosos, especialistas, personalidades da cultura ou vida civil e políticos.

"Que este encontro encoraje todos os fiéis a redescobrirem a vocação da crescente fraternidade entre os povos de hoje", disse o pontífice, de nacionalidade argentina.

Francisco, que apela regularmente à paz, lamentou que "demasiadas vezes, no passado, as religiões tenham sido usadas para alimentar conflitos e guerras, um perigo que ainda hoje é iminente".

"Devemos afastar as religiões da tentação de se tornarem numa ferramenta que alimenta o nacionalismo, a etnicidade, o populismo. As guerras estão a intensificar-se. Ai daqueles que tentam arrastar Deus para as guerras!", frisou.

Voltando a estes encontros, intitulados "Imaginando a paz", considerou também que, num mundo que corre o risco de ser dilacerado por conflitos e guerras, "o trabalho dos crentes é inestimável para mostrar visões de paz e promover a fraternidade e a paz entre os povos de todo o mundo".