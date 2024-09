Presidente do Governo dos Açores considera mar um projecto auspicioso

O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, considerou ontem que o mar projeta um "futuro auspicioso", salientando que no negócio portuário-marítimo pode-se "liderar pelo exemplo".

"Considero o mar um ativo de natureza, gerador de um país de oportunidades e não só. O mar é decisivo no domínio do território, na compreensão do território português e projeta-nos em um futuro auspicioso", afirma José Manuel Boleiro, citado num comunicado do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) divulgado ontem.

José Manuel Bolieiro foi o orador convidado no painel de encerramento da conferência "ESG - e o trabalho Marítimo-Portuário", que decorreu na segunda-feira no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões.

O ESG (Environmental, Social e Corporate Governance) e o trabalho Marítimo-Portuário é um estudo conjunto da FESMAR - Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores do Mar e a FNSTP, e da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores Portuários, que incide sobre a mão-de-obra dos sectores marítimo-portuário.

Para o líder do executivo açoriano, "o negócio portuário-marítimo é uma destas oportunidades, onde pode-se, em relação ao futuro, liderar pelo exemplo, com a capacidade de inovar, de modernizar e de garantir um desenvolvimento sustentável".

O chefe do Governo dos Açores aponta ainda a relevância da dimensão marítima do país, lembrando a importância que "os Açores desempenham e o papel determinante que têm para a dimensão marítima e atlântica de Portugal", contribuindo com 56% da sua extensão.

José Manuel Bolieiro destaca igualmente a importância da economia azul no contexto global das transições climática, energética e digital e sublinha a necessidade de "transição de uma economia meramente extrativa, que esgota recursos, para uma economia valorativa, focada na preservação e promoção dos recursos, com especial ênfase nos ecossistemas e na biodiversidade".