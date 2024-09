"Temos uma classe média empobrecida que paga impostos de ricos", diz Cafôfo

O líder do PS apresentou um projecto de resolução que recomenda a aplicação do diferencial fiscal de 30% a todas as taxas de IVA.

Paulo Cafôfo justifica a proposta com o aumento das receitas fiscais e a necessidade de permitir "outra disponibilidade financeira das famílias".

O PS pretende aumentar o poder de compra dos madeirenses, nomeadamente a classe média que "passa por muitas dificuldades".

A redução fiscal "às pinguinhas", proposta pelo PSD, é rejeitada pelos socialistas.

"Temos uma classe média empobrecida que paga impostos de ricos", afirma.

Paulo Cafôfo referiu o aumento das receitas da IVA. Desde 2021, a receita deste impostos aumentou mais de 400 milhões de euros.