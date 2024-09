Golo no último minuto deixa Benfica fora da fase de grupos da Champions feminina

Um golo no último minuto de descontos deixou hoje o Benfica fora da Liga dos Campeões feminina de futebol, ao perder em casa com as suecas do Hammarby por 2-0, na segunda mão da ronda de qualificação.

Depois de ter dado um passo importante há uma semana, ao vencer na Suécia por 2-1 o encontro da primeira mão, o Benfica não conseguiu segurar hoje a vantagem e, depois de ter visto as suecas igualarem a eliminatória aos 16 minutos, com um golo de Blakstad, acabou eliminado, ao sofrer o segundo tento no quinto dos seis minutos de desconto, por Tandberg.

Com o afastamento do Benfica, Portugal está agora representado pelo Sporting, que joga na quinta-feira em casa do Real Madrid e onde vai tentar virar uma desvantagem de 2-1 trazida da primeira mão.