'Bis' de Diogo Jota vira resultado e ajuda a goleada do Liverpool na Taça da Liga

Um 'bis' do futebolista português Diogo Jota permitiu ao Liverpool dar a volta ao resultado e partir para uma goleada na receção ao West Ham por 5-1, apurando-se para os oitavos de final da Taça da Liga inglesa.

A equipa do West Ham colocou-se em vantagem aos 21 minutos, na sequência de um lance infeliz do central Jarell Quansah, que fez um autogolo, mas o Liverpool virou o resultado graças a um 'bis' do internacional luso Diogo Jota, que marcou aos 25 e 49 minutos.

A inspiração de Diogo Jota abriu caminho a uma goleada, consumada no derradeiro quarto de hora, com golos do internacional egípcio Mohamed Salah, aos 74 minutos, e do avançado neerlandês Cody Gakpo, aos 90 e 90+3.

Na outra partida de hoje dos 16 avos de final, o Arsenal aplicou também uma goleada em casa por 5-1, garantindo uma vaga nos oitavos de final da Taça da Liga, mas fê-lo perante um adversário que milita na Liga 1 (terceiro escalão), o Bolton.

O internacional inglês Declan Rice deu início à goleada, aos 16 minutos, o médio Ethan Nwaneri aumentou para 3-0, 'bisando' aos 37 e 49 minutos, o Bolton ainda reduziu aos 53, pelo galês Aaron Collins, mas Raheem Sterling e o avançado alemão Kai Havertz fixaram o resultado final em 5-1.

De realçar que o guarda-redes Jack Porter se tornou hoje o jogador mais jovem do Arsenal a iniciar um jogo na equipa principal, ao estrear-se frente ao Bolton com 16 anos e 72 dias, superando o espanhol Cesc Fabregas, que tinha 16 anos e 177 dias quando foi titular contra o Rotherham, em outubro de 2003.

Porter ocupou o lugar do habitual titular David Raya, que não pôde dar o seu contributo à equipa londrina devido a uma lesão na coxa.