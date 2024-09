O líder regional do PS reagiu à intervenção de Rubina Leal, manifestando a total oposição do seu partido ao regresso aos círculos eleitorais concelhios que considera "retrógrada". O deputado socialista considera que a única forma de garantir a proporcionalidade é com o "círculo único".

"Isso é uma golpada do PSD que tem perdido as maiorias absolutas", afirma.