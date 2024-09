PSD diz que UMa é parceira na formação de professores

O Grupo Parlamentar do PSD promoveu uma reunião na Reitoria da Universidade da Madeira com o intuito de abordar o contributo da UMa para colmatar a falta de docentes em algumas áreas.

De acordo com o porta-voz desta iniciativa, Nuno Maciel, o Grupo Parlamentar do PSD está atento a esta necessidade e pronto para ser um parceiro da Universidade da Madeira na procura de soluções. "O Grupo Parlamentar do PSD, agora no início do ano letivo, achou por bem reunir com a Universidade da Madeira para abordar a temática da formação de professores. Obviamente que nenhum Governo poderá formar professores, como engenheiros ou enfermeiros, mas pode ser parceiro e agilizar algumas dessas circunstâncias", destacou.

O parlamentar declarou que, nos últimos dois a três anos, algumas áreas disciplinares têm registado uma carência significativa de docentes, o que evidencia a necessidade de encontrar soluções. "Percebemos pela análise das ofertas públicas, que foram acontecendo ao longo dos últimos anos, que há aqui um conjunto de cerca de 60 lugares de ofertas públicas que vão sendo recorrentemente disponibilizadas", sublinhou Maciel.

O Grupo Parlamentar do PSD vê a Universidade da Madeira como um parceiro fundamental na resolução desta situação.

Para encontrar respostas para este desafio, o deputado declarou que "existe toda a possibilidade para enquadrarmos soluções, do ponto de vista legislativo, em âmbito da adaptação do estatuto da carreira docente ao aspeto da formação de professores, agilizando, por exemplo, os horários nas escolas. Ou mesmo, em termos de protocolos financeiros que possam ser necessários celebrar com o Governo Regional, e existe essa disponibilidade e essa vontade".

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira reafirma a sua total disponibilidade para trabalhar em conjunto com a Universidade da Madeira, de modo a encontrar soluções que permitam enfrentar o desafio da formação de professores na Região, garantindo que os docentes tenham as condições necessárias para continuar a contribuir para o ensino de qualidade nas escolas da Madeira.