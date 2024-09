GR diz que vai pagar "brevemente" apoio aos produtores de cana

Em nota enviada às redacções o Governo Regional (GR) dá conta que os produtores de cana-de-açúcar vão receber "brevemente" o reforço doo valor que foi estabelecido para fazer face aos custos de mão-de-obra.

Em causa esta um aumento de 10 cêntimos por quilo, que já tinha sido decidido em reunião com os operadores e associações, mas que a falta de orçamento fez com que essa decisão fosse "adiada para agora".

"Este importante auxílio, que vem ao encontro da solicitação feita pelos produtores, pretende também servir de incentivo para aumento da área de cultivo deste produto tipicamente regional que tem visto os seus derivados crescerem no mercado regional, nacional e internacional. Assim, os engenhos assumem o valor mínimo de 0,19€, mais os 0,21€ do POSEI, ao que acresce o apoio público assegurado pelo Governo Regional de 0,10€, perfazendo no total os 0,50€ quilo", explica a nota emitida.

O comunicado refere também que a secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, vai reunir "brevemente" com os operadores e associações representativas destes profissionais para estabelecer o valor mínimo a pagar tendo já em vista a safra do próximo ano.

"Este ano o Governo Regional irá pagar 891 mil euros a 659 produtores de cana sacarina. A produção rondou as 8.900 toneladas. Está publicado no Jornal Oficial da Região em 30 de Agosto a resolução do Conselho de Governo, que após as formalidades do novo orçamento permitiu dar seguimento", lê-se.

A 12 de Setembro foi aprovado em Conselho de Governo a autorização para celebração do contrato programa com a associação Acoeste que colabora nas operações de pagamento.

O "contrato foi celebrado hoje", conclui a nota.