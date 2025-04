Pedro Nuno Santos acusa Governo de se preocupar mais com "truques" do que com as tarifas

O secretário-geral do PS acusou hoje o Governo de se ter preocupado mais com "pequenos truques como o do IRS" do que em criar apoios para a indústria mais atingida pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos.

"É muito importante que nós tenhamos uma estratégia para ajudar a nossa indústria, senão vamos ter problemas sérios nos próximos anos", afirmou Pedro Nuno Santos, em declarações aos jornalistas, durante uma visita à Feira das Tasquinhas, que decorre em Rio Maior, distrito de Santarém, até domingo.

O líder socialista reiterou as criticas ao Governo de Luís Montenegro, que acusou de não ter tido "uma reação" às novas tarifas anunciadas pelo Presidente dos Estado Unidos, Donald Trump.

Donald Trump anunciou na quarta-feira novas tarifas norte-americanas de 20% a produtos importados da UE e que acrescem às de 25% sobre os setores automóvel, aço e alumínio.

"Aquilo que faríamos era termos já adotado, anunciado e apresentado um pacote de apoio à nossa indústria, nomeadamente à indústria que vai ser, ou que corre o risco de ser, mais atingida com as tarifas", disse Pedro Nuno Santos.

Para o secretário-geral socialista, "é muito importante" que o país apoie a indústria nacional, sobretudo, "alguns setores que já estavam a sentir algumas dificuldades, como é o setor da indústria de componentes automóveis, e que pode agora sofrer ainda mais".

Para o PS, "o país tem que ter uma estratégia económica, ser capaz de identificar os setores, as áreas tecnológicas onde deve apostar de forma prioritária", com o objetivo de conseguir "uma economia mais sofisticada, mais complexa, que deve ser a primeira prioridade de qualquer Governo".

Considerando não haver, "do ponto de vista económico, uma proatividade por parte do governo português", Pedro Nuno Santos afirmou: "o que nós vamos tendo é um Governo que, na realidade, esteve sempre muito mais preocupado com pequenos truques, como é o do IRS".

Lembrando que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tinha prometido "uma baixa fiscal sem truques", o líder socialista disse que "hoje são muitos os portugueses que estão a perceber", afinal, "havia um truque".

O truque, explicou, "era que tinham alterado a tabela de retenção da fonte para diminuir ao máximo a retenção do imposto", mas, chegado o mês de entrega do IRS, "muitos portugueses que estavam habituados a receber IRS, em abril estão agora a pagar IRS e alguns a não receber nada".

E, portanto, concluiu "é um governo com truques, é um governo, aliás, muito pouco sério na relação com os portugueses e com Portugal".

Pedro Nuno Santos falava em Rio no distrito de Santarém, onde hoje visita a Feira das Tasquinhas, que decorre até ao dia 06.