Ecotrail Funchal-Madeira participa em acção de recolha de sementes

No próximo sábado, dia 28 de Setembro, alguns elementos da organização e voluntários do Ecotrail Funchal – Madeira juntam-se ao Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) para a recolha de sementes na zona da Fonte do Bispo, no concelho da Calheta.

A acção tem por objectivo a recolha de sementes de plantas endémicas da Madeira para a realização de sementeiras. A plantas que daí resultem serão usadas em futuras acções de reflorestação, nomeadamente nas áreas afectadas pelo grande incêndio do passado mês de Agosto.

O Ecotrail Funchal – Madeira resolveu associar-se a esta iniciativa dando seguimento aos seus valores de eco-responsabilidade, promovendo a natureza e o ambiente e fomentando medidas que contribuam para a preservação dos ecossistemas.

Os interessados em participar na iniciativa deverão comparecer às 10 horas na Zona de Lazer das Cruzinhas, na Fonte do Bispo, de onde sairão acompanhados por funcionários do IFCN até ao ponto de recolha. No local será prestado o apoio técnico necessário para garantir a correcta colheita e acondicionamento das sementes.

Na informação divulgada pelo IFCN, podemos ler algumas recomendações aos voluntários:

- Utilize calçado e roupa adequados à actividade, tendo em conta possíveis mudanças de tempo;

- Se preferir, traga luvas descartáveis multiusos (tipo látex de cozinha ou similares) para evitar manchas nas mãos causadas pela polpa dos frutos;

- Traga sacos transparentes, ou equivalentes, para a colheita individual.