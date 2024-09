Como renovar um escritório com pouco dinheiro

O seu espaço de trabalho, quer seja em casa ou num escritório, acaba por ser sempre o melhor possível para si, no entanto, os anos passam e sem qualquer renovação no seu espaço acaba por se tornar monótono e não estar adaptado à melhor e mais recente tecnologia no mercado.

Por isso, a renovação de um escritório que é na realidade o espaço onde ganha dinheiro, onde lhe permite viver os melhores momentos profissionais e onde deve sentir-se bem, deve ser regularmente ponderada.

O problema é, como em muitos outros casos, o dinheiro. No entanto, para renovar um escritório não precisa de muito dinheiro, antes pelo contrário, precisa mais de ideias do que propriamente um bom orçamento, pois nestes casos pode fazer muita coisa com pouco dinheiro.

Hoje vamos dar-lhe algumas dicas de como pode aproveitar um orçamento limitado para modificar completamente o seu escritório. E não é necessário fazer as mudanças todas de uma vez, pode ir mudando aos poucos, fazendo disso uma rotina anual, por exemplo.

Confira as nossas sugestões:

Modificar uma parede apenas

Para fazer uma alteração no seu espaço de trabalho sem ser necessário muito investimento, considere pintar uma parede de uma cor diferente. Parece que não faz muita diferença, mas muda completamente o “look” do seu escritório para o tornar arrojado, diferente e mais interessante. Pode aproveitar esta oportunidade para arrumar coisas que tenha em gavetas que não abre há muito tempo porque terá que mudar o sítio de alguns objectos temporariamente para a pintura.

Se se sentir aventureiro, pode comprar a tinta e fazer um trabalho DIY (do it yourself) para ficar ainda mais orgulhoso do resultado. Caso contrário, a pintura de uma parede não é algo caro, e pode até contratar alguém para fazer alguns desenhos artísticos se gostar deste tipo de arte.

Luz diversificada (e aproveitar a luz natural)

A luz natural é sempre a melhor fonte de luz em qualquer área da casa ou no trabalho. Quer esteja em trabalho remoto ou um escritório, deve considerar sempre que a luz natural, sendo a preferencial, nem sempre está disponível. É aí que se junta um pouco de tecnologia: as lâmpadas inteligentes.

Estas lâmpadas de que falamos têm a possibilidade de definir uma cor, uma intensidade, e um tipo de luz (fria ou quente) de acordo com as suas preferências. Controlada normalmente por uma aplicação móvel, uma lâmpada destas pode ser colocada no teto ou mesmo usada como candeeiro. O seu custo não é muito grande, mas pode mudar drasticamente a forma como vê este espaço.

Cadeira correta para a sua postura

Ter uma cadeira ergonómica é meio caminho andado para ter mais saúde. Os benefícios são imensos e deve-se ter em conta esta situação para não ter arrependimentos tardios sobre a sua saúde. Eis alguns conselhos sobre a saúde relacionada com as cadeiras que usa, e que deve considererar, aproveitando também para trocar a sua cadeira de escritório:

Apoio lombar

O apoio lombar fará com que as suas costas descansem mais durante o tempo em que está sentado, o que pode ser horas, e isso vai ajudar a que se sinta menos cansado e sem dores nas costas.

Ergonomia na cadeira

Uma cadeira ergonómica é aquela que se adapta às suas costas sem serem as suas costas a adaptar-se à cadeira, criando um misto de ligação entre ambos. A maioria das cadeiras ergonómicas têm ajustes lombares, de altura e até podem ter ajustes nos braços, quando falamos das cadeiras mais caras.

Cadeira gaming como opção económica

Embora possa comprar uma cadeira ergonómica, muitas das cadeiras de gaming são também elas ergonómicas já que quem as usa (os gamers) passam muito tempo online a jogar e precisam de tudo o que falámos anteriormente. Por isso, considere resta opção caso tenha um orçamento apertado.

Material informático

Algum material informático, como monitores, pode ter uma ligeira inclinação para facilitar a sua visão. Por outro lado, teclados podem ter partes de descanso, ou as teclas mecânicas podem ajudar a fazer menos força nas teclas. Todos estes pormenores, além de renovar a parte informática do escritório, acabam também por lhe dar benefícios para a saúde.

Criação de rotinas

Uma rotina é importante, mas esta apenas é válida se for cumprida. As rotinas fazem parte do nosso dia e ajudam-nos a organizar as nossas atividades. Por isso, junto com a nova decoração, a cadeira nova ou a luz diferente, podem-se criar rotinas. Pode ter uma bola antisstress, um cubo de rubik, ou algo que faça uma diferença no seu dia a dia para quebrar a rotina.

É muito importante fazer com que a rotina seja eficiente, ou seja, se tem algo que o distraia no espaço onde trabalha, isto pode fazer com que volte mais focado, podendo fazer sempre que necessário um intervalo para “recarregar baterias”, por assim dizer. É importante sempre fazer algo em que se divirta, para querer esta rotina sempre que servir de distração e motivação ao mesmo tempo.