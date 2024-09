Paulo Cafôfo acusa o Governo de continuar a "arrastar os pés"

"O Governo Regional é um governo que continua a arrastar os pés", afirmou Paulo Cafôfo, numa intervenção no período antes da ordem do dia.

O líder socialista lembra que o governo "arrecada receitas recorde em impostos e continua, com teimosia, sem baixar os impostos até 30%".

O Governo Regional, diz, arrecada mais receitas, aumenta despesa "mas não resolve os problemas".

Problemas que enumera: listas de espera, tempos máximos de espera não cumpridos, falta de medicamentos, maior taxa de pobreza

Cafôfo também lembrou a má gestão do combate aos incêndios que levou à constituição de uma comissão de inquérito da qual, garante, as conclusões será enviadas ao Ministério Público.

O líder do PS também abordou os processos judiciais em curso que envolvem o presidente do Governo Regional, autarcas e dirigentes do PS. Processos em relação aos quais, acusa, o presidente do Governo se "recusa a responder".