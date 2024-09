Poluição marinha "contribui significativamente para as alterações climáticas"

A poluição marinha como fenómeno que contribui significativamente para as alterações climáticas foi o tema abordado hoje na Campanha de Sensibilização Ambiental Itinerante – “O Futuro começa aqui!”, promovida pela CMF, refere nota à imprensa.

A Avenida do Mar foi, assim, palco de mais uma campanha de sensibilização ambiental itinerante - “O Futuro começa aqui!”- um trabalho promovido pelo Departamento do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal com a Companhia de Teatro Bolo do Caco.

Esta campanha tem como o objetivo chegar aos munícipes e a quem nos visita de forma lúdica, pedagógica e dinâmica através da teatralização de um grupo de personagens visualmente apelativos e bem-humorados que impulsionam e sensibilizam para as boas práticas ambientais: água, causa animal, alterações climáticas, espaços verdes e resíduos.

São, no total cinco ações, ao longo do ano de 2024, tendo-se iniciado em março com o tema “Água”, em maio, foi abordado o tema “Jardins e Espaços Verdes”, em julho, a Causa Animal e hoje, 16 de setembro, as “Alterações Climáticas”.

Desta vez, as personagens foram um mergulhador e uma gigante criatura marinha que ajustam contas entre humanos e seres marinhos numa dinâmica de alerta para a quantidade de lixo deitado ao mar e como esse fator pode influenciar negativamente a aceleração das alterações climáticas.

Dezenas de participantes foram interpelados e convidados a refletir sobre este tema tão premente. Como já foi referido, esta é a quarta de cinco ações de sensibilização estando prevista a próxima para o mês de novembro com o tema “Resíduos” enquadrada na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos que este ano tem como tema: O desperdício alimentar não tem paladar.