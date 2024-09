Funchal assinala 'Semana da Alimentação' de 23 a 27 de Setembro

O Município do Funchal irá promover entre a próxima segunda-feira, 23, e sexta-feira, 27, no Largo da Restauração, a IV Semana da Alimentação, uma edição que assinala o Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar "celebrado, anualmente, a 29 de Setembro. O programa é repleto de actividades, palestras, workshops e showcookings dedicadas à temática da alimentação saudável e sustentável", refere uma nota da autarquia.

Assim, ao longo de toda a semana, "estão agendadas actividades dirigidas a vários públicos-alvo dinamizadas pela autarquia e pelos parceiros da Estratégia Alimentar do Funchal – a SEMEAR, lançada no ano transacto", realça. "As ações decorrerão no Largo da Restauração a partir das 15 horas de segunda-feira, dia 23, com a sessão de abertura que contará com a presença do Executivo Municipal e do Governo Regional. Seguir-se-á o showcooking com o Grupo Kampo by Chef Júlio Pereira a par da actividade educativa dinamizada pelo Centro Isoplexis da Universidade da Madeira".

A iniciativa, refere a CMF, "tem por objectivo criar uma mostra do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo nosso Município, em parceria com várias entidades públicas e privadas, ao nível da promoção de estilos de vida mais saudáveis e seguros, de forma transversal a todo o ciclo vital", refere a vereadora Helena Leal com o pelouro da Educação, Saúde e Social.

A autarca acrescenta ainda que, "este trabalho diário em proximidade com os munícipes da cidade do Funchal, através da Estratégia Alimentar do Funchal, tem-se revelado uma ferramenta essencial para 'Semear' conhecimento e potenciar experiências, que levarão à adoção de comportamentos mais saudáveis ao longo da vida".

Já a Avenida Arriaga "será o palco, diariamente, do Mercadinho Saudável e Sustentável que terá a participação de produtores/comerciantes locais nomeadamente Lifespice, a AJAMPS, a Madeira Island Pearls, a Quinta Palmeira, a Vantastic, a Bakery Zero, a VegMadeira, Veganaria. A Placa Central acolherá ainda o Espaço Saúde onde decorrerão rastreios e ações de sensibilização que incentivam aos estilos de vida saudável", conta a organização.

No segundo dia, terça-feira, 24, o evento "será marcado pela actividade educativa com a UMa-Isoplexis recreando o FunLab – Centro de Ciências Experimentais, inaugurado há um ano, onde o Município dinamiza actividades com experiências laboratoriais no âmbito da literacia alimentar e sustentabilidade. Pelas 11 horas decorrerá o workshop 'A comida esquecida: Ervas, árvores e flores que se comem' com Fernanda Botelho e à tarde a VegMadeira dinamizará o showcooking", conta.

Já na manhã de quarta-feira, dia 25, a Direção Regional de Educação "levará a cabo a atividade educativa no âmbito do Projeto de Educação Alimentar. Segue-se o workshop que consistirá num passeio/roteiro de identificação de espécies comestíveis guiado por Fernanda Botelho e a palestra sobre 'Dieta Mediterrânica' com Bruno Sousa. A parte da tarde será preenchida com o Showcooking da responsabilidade da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira".

A Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural também "dinamizará duas palestras na quinta-feira, 26, com as temáticas 'Semear saúde, colher sorrisos' e '100% da NOSSA terra SEM desperdícios'. Ainda para essa manhã a Associação Lírios do Norte, nos trarão um workshop acerca de 'Tradições'. Na tarde deste dia 26, haverá lugar a uma palestra sobre 'Nutrição consciente' com Nádia Brazão", explica.

A Semana da Alimentação termina na sexta-feira, dia 27, com "uma 'Sopa Comunitária'. Este evento consistirá em confeccionar três sopas caracteristicamente regionais, de modo a sensibilizar para o consumo de produtos locais e da época, evitar o desperdício alimentar bem como a importância de recuperar a gastronomia regional e tradicional. As confecções destas sopas estão a cargo da SocioHabitaFunchal e d'A Biqueira".

A CMF recorda que a SEMEAR "está integrada no Food Trails, um projecto europeu que promove a colaboração entre cidades e investigadores de forma a incentivar a partilha de conhecimento, replicação e desenvolvimento das melhores práticas alimentares", conclui.