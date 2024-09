CRESCER dá início ao projecto 'Yoga a Brincar'

O CRESCER - Centro de apoio ao desenvolvimento infantil passa a disponibilizar um novo serviço, nomeadamente o projecto 'Yoga a Brincar', uma prática que " oferece inúmeros benefícios para o desenvolvimento emocional, físico e cognitivo da criança, contribuindo para uma educação mais integral e para a paz no mundo".

"Estas práticas, que envolvem exercícios de respiração, de movimento corporal, técnicas de atenção e concentração, entre outros, ajudam as crianças na regulação das suas emoções e no conhecimento do seu corpo. Entre muitos benefícios destaca a redução do stress e da ansiedade, o aumento da concentração e do foco, o desenvolvimento da inteligência emocional, mais domínio corporal e disciplina, o aumento da autoestima e da confiança, a promoção da saúde física, assim como melhorias no comportamento social", refere nota enviada à imprensa.



No fundo, o que se propõe é que a criança possa brincar, mover o corpo, dançar, cantar, contar e construir histórias, criar, desenhar, ouvir, sentir, silenciar, fazendo das aulas de yoga, com recurso às histórias e canções, ao yoga, à meditação e ao mindfulness, uma brincadeira prazerosa no caminho da aprendizagem.