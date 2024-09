PS critica silêncio do secretário regional da Educação perante os problemas do ensino

Foi numa conferência de imprensa realizada esta manhã que o PS criticou "o silêncio" do secretário regional de Educação em relação aos problemas que se verificam na área do ensino e ao nível do modelo desportivo na Região. Rui Caetano defende que são necessárias soluções estruturantes, ao invés das medidas avulso que têm vindo a ser implementadas pela tutela.

O deputado indica que a tutela, ao invés de estar a implementar medidas que contribuam para reduzir o cansaço e o desgaste da classe docente, está a agravar ainda mais esta situação. “Hoje, os professores têm cada vez mais trabalho, mais responsabilidades, mais horas e mais turmas. Estão a sobrecarregar os professores que estão nas escolas e é preciso encontrar soluções estruturantes, e não medidas avulso”, afirmou.

Uma das críticas vai para a redução dos destacamentos, bem como para a contratação de pessoas que têm formação científica, mas não têm as competências pedagógicas para leccionar. Para Rui Caetano, essas são medidas que vão remediar, mas que não resolvem o problema.

Ao mesmo tempo que se contrata essas pessoas, é necessário também criar as condições para que elas possam fazer a profissionalização em serviço, isto é, a aquisição dessas competências. Para ser professor não basta ter uma licenciatura numa determinada área. O senhor secretário da Educação continua calado e não é capaz de apresentar um plano de profissionalização destas pessoas, juntamente com as entidades do ensino superior na Região, seja a Universidade da Madeira, ou outras entidades de ensino superior que poderão desencadear essa formação pedagógica. Rui Caetano

Da mesma forma, Rui Caetano disse que o PS estava à espera que, no início do ano letivo, o secretário regional de Educação viesse a público apresentar um plano regional de desburocratização das escolas, de forma a contribuir para um melhor trabalho dos professores, para que estes passem a ter mais tempo e mais espaço para preparar as suas aulas, estar junto dos seus alunos e desenvolver um conjunto de atividades necessárias para que as aprendizagens sejam melhor apreendidas, mas lamentou que o titular da pasta da Educação continue em silêncio e não seja capaz de apresentar “uma única medida relacionada com esta matéria”.

Tendo em conta estas questões, o PS deu entrada na Assembleia Legislativa a duas propostas que deverão ser discutidas nos próximos dias: a vinculação aos quadros da Região dos professores com três anos de serviço, para garantir estabilidade destes profissionais, e ainda a criação de um plano de desburocratização de toda a actividade docente.

Desporto perdeu jovens atletas

O socialista aproveitou a ocasião para abordar questões relacionadas com o Desporto, outra das áreas de tutela de Jorge Carvalho. O parlamentar deu conta de estatísticas recentes que indicam que a Região perdeu nos últimos 30 anos cerca de 40% dos jovens entre os 15 e os 24 anos, que, em 2023, a Madeira tinha apenas à volta de 29 mil jovens nesta faixa etária e que, desses, apenas 4.100 estavam a praticar desporto federado.

Que modelo desportivo, que modelo de desenvolvimento é que está a ser implementado na Região Autónoma da Madeira que faz com que os nossos jovens se afastem da actividade física e da prática do desporto? O senhor secretário regional da Educação continua a esconder-se atrás do silêncio e não é capaz de vir explicar o que é que se está a passar com o modelo desportivo na Região Rui Caetano

O socialista questionou que modelo e que estratégias é que estão a ser pensadas, defendendo que as escolas devem ser cada vez mais trazidas para a centralidade das soluções na área da prática desportiva e da actividade física.