Acidentes na Via Rápida condicionam o trânsito nos dois sentidos

Dois acidentes estão a condicionar o trânsito, esta tarde, nos dois sentidos da Via Rápida.

As informações ainda são escassas, mas sabe-se que o primeiro sinistro aconteceu no sublanço 'Pilar - Santo António', entre o km 14 e o km 18,2 e está a provocar grandes constrangimentos aos condutores que se dirigem no sentido Funchal - Machico, enfrentado extensas filas de trânsito.

Ver Galeria Fotos Câmara Via Litoral

Por sua vez, o outro acidente aconteceu no sentido contrário, Machico - Funchal, no sublanço 'Caniço - Porto Novo', provocando também longas filas de carros.

Ver Galeria Fotos Câmara Via Litoral

De momento, desconhece-se o número de viaturas envolvidas bem como a existência de possíveis vítimas.