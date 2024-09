Aumenta cerco judicial mas Albuquerque não cede

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 23 de Setembro, dá conta que os secretários regionais Rogério Gouveia, Pedro Fino e Pedro Ramos não foram alvo de buscas nem são neste momento arguidos no caso ‘Ab Initio’, mas são encarados como suspeitos pelo Ministério Público. Na reacção, os tutelares das Finanças, Saúde e ainda dos Equipamentos e Infra-estruturas rejeitam quaisquer ilegalidades. Presidente do Governo Regional diz manter a confiança na equipa e recusa que a sucessão de casos, que afectam a governação desde Janeiro, fragilize o seu Executivo.

A arte tem sido “um meio de transporte”

Em entrevista ao DIÁRIO, o madeirense Rigo 23 fala sobre as suas origens e aborda criações.

Fique a saber que a Essência do Vinho – Madeira, evento organizado pelo DIÁRIO, acontece em Dezembro no Casino.

Destaque ainda para Miguel Castro, que foi reeleito para a liderança do Chega.

