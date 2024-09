Grande congestionamento na Via Rápida

Um enorme congestionamento, tal como era previsível com o reinício do ano lectivo, está a marcar a manhã na Via Rápida e estradas adjacentes.

Mas esta situação que já se estende por cerca de 7 km no sentido Machico - Ribeira Brava, começa no nó de Pestana Júnior e já chega à subida desde o Caniço de Baixo.

De resto, é uma situação que deverá prolongar-se para a segunda hora-de-ponta, importando que a condução dos automobilistas seja feita com alguma paciência.

Note-se que esta situação deve-se ao intenso tráfego rodoviário, não sendo de assinalar qualquer acidente ou avaria a esta hora.