Milhares no encerramento do Encontro Internacional pela Paz

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participou, em Paris, na cerimónia de encerramento do Encontro Internacional pela Paz, que se realizou em Parvis Notre Dame, Paris.

Milhares de pessoas, de todas as religiões do Mundo, crentes e não crentes, lideres políticos e da sociedade civil juntaram-se em frente à Catedral de Notre-Dame, para lembrar que a Paz se constrói com a Paz.

"Só com a pacificação das sociedades e dos países as sociedades evoluem, se desenvolvem, e dão uma vida justa e digna a todos". José Manuel Rodrigues

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participou também na Meditação pela Paz inserida no Encontro Internacional pela Paz, organizado pela Comunidade de Sant’Egidio e pela Arquidiocese de Paris. O evento que se realizou na igreja de Saint Séverin juntou centenas de pessoas.