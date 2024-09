Tabaqueira quer desenvolver projecto de recuperação florestal na Madeira

A Tabaqueira quer desenvolver na Madeira um projecto que visa promover a recuperação e gestão sustentável de uma área florestal. Para isso vai contar com a parceria do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.

"Este projecto reflecte o compromisso da Tabaqueira com a preservação ambiental, alinhando-se ao seu lema 'Liderar a Transformação por um futuro melhor'", refere nota enviada à imprensa.

Para levar a cabo esta iniciativa, o presidente do IFCN, Manuel Filipe, bem como a vogal do Conselho Diretivo, Fabrícia Teixeira, e o diretor de serviços, Paulo Freitas, receberam Rosalina Tanganho, manager external affairs & sustainability coordinator da Tabaqueira, para uma reunião dedicada ao tema, no passado dia 10 de Setembro.