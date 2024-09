Já foram reabertas as inscrições para o projecto escolar 'Heróis da Fruta'

Foram hoje reabertas as inscrições para participar no projecto escolar 'Heróis da Fruta', promovido pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil, tratando-se da "maior iniciativa de educação para a alimentação saudável em Portugal". Todas as escolas podem inscrever-se, incluindo as da Madeira e Açores, com turmas com alunos em idade pré-escolar ou de 1.º ciclo de qualquer estabelecimento público ou privado.

Só no ano passado o projecto chegou a 79.128 alunos, 3.522 turmas e 1.105 escolas. Mário Silva, Presidente da APCOI, defendeu a continuidade deste projecto nas escolas no próximo ano lectivo, pois "os resultados muito positivos alcançados ao longo da última década de implementação deste projecto comprovam que estas iniciativas são fundamentais para assegurar que as crianças cresçam saudáveis”.

As inscrições para a 14ª edição do projeto escolar “Heróis da Fruta” para o ano letivo 2024/2025 podem ser feitas gratuitamente em www.heroisdafruta.com até ao final do próximo mês de Outubro.

Para implementar o método “Heróis da Fruta”, será apenas necessário cada turma dedicar cerca de 5 a 15 minutos diários durante 25 dias úteis. O método “Heróis da Fruta” combina materiais educativos protagonizados por um grupo inspirador de personagens-modelo que ganham «superpoderes» através da ingestão de alimentos saudáveis e utiliza técnicas de educação não-formal como storytelling ou gamification.

No final do desafio escolar “Heróis da Fruta”, todos os alunos recebem um conjunto de 20 prémios de participação (bilhetes grátis para zoos, aquários, museus, etc) e as turmas que concluam o desafio recebem ainda um livro por correio, além de se habilitarem ao super prémio por sorteio: a visita de uma mascote do projeto à escola (25 escolas serão premiadas).