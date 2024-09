PSD destaca "estabilidade e normalidade" no início do novo ano lectivo na Madeira

Nuno Maciel, deputado do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira, sublinhou hoje a "importância da estabilidade que caracteriza este início de ano escolar [na Região]", enaltecendo o "impacto positivo" das "políticas educativas bem-sucedidas e ajustadas às necessidades das escolas e dos profissionais de educação".

"À data de hoje, todas as escolas estão a funcionar e estão abertas no seu pleno. Todos os alunos e todas as turmas têm os seus professores colocados e têm a generalidade das disciplinas em funcionamento. Isto só é possível porque têm havido políticas educativas que vão ao encontro daquelas que são as respostas e as necessidades das escolas", frisou o social-democrata na sequência de uma inciativa do Grupo Parlamentar do PSD, junto à Escola Secundária Jaime Moniz, no Funchal.

No decorrer desta iniciativa, que serviu para assinalar o regresso às aulas, um dos destaques feitos pelo deputado foi a "elevada percentagem de docentes vinculados à Região", o que contribui - a seu ver - "para um início de ano sem constrangimentos". Algo que o deputado considera "fundamental para assegurar que o processo de ensino-aprendizagem se inicia de forma plena e eficaz".

"Temos um quadro de professores que ultrapassa os 95% dos professores colocados e vinculados. Isto dá estabilidade ao sistema educativo, dá estabilidade às escolas e permite termos este arranque no ano lectivo em normalidade e em tranquilidade", reforçou.

Numa outra nota, evidenciou os resultados recentes dos estudantes madeirenses, com destaque para as colocações no ensino superior. "Desta forma, estão reunidas todas as condições para conseguirmos trabalhar o processo de ensino e aprendizagem com sucesso, consolidando as aprendizagens que vêm de trás e progredindo também nas aprendizagens dos alunos, por forma a que o sucesso educativo continue a ser uma realidade, como ainda agora vimos com mais de 90% dos estudantes colocados no ensino superior daqueles que acabaram o 12º ano", destacou.

Nuno Maciel fez ainda questão de enaltecer "o trabalho dos órgãos de gestão das escolas, reconhecendo o seu papel determinante na organização e funcionamento eficaz das instituições de ensino".

Em jeito de conclusão, o social-democrata sublinhou "a satisfação com o estado actual do sistema educativo na Região", argumentando que "o nosso sistema educativo regional é o melhor a nível nacional".

É esta nota de normalidade, de tranquilidade, de professores satisfeitos com o sistema educativo que faz com que tenhamos, neste momento, na Região Autónoma da Madeira, dos três sistemas educativos que existem no nosso país, aquele que se traduz com maior estabilidade e com maior normalidade. Isto deixa-nos satisfeitos e cientes de que cumprimos, com responsabilidade, aquelas que são as nossas obrigações Nuno Maciel, deputado do PSD

O parlamentar reforçou, ainda, que "o sucesso educativo dos alunos está no centro das preocupações do PSD e do Governo Regional" e reafirmou o seu compromisso de continuar a acompanhar de perto o sector.