Uma crise que ninguém queria mas está à vista nos jornais

Bom dia. Algumas das notícias desta segunda-feira já apontam ao horizonte da crise criada pelas tarifas de Trump, em várias vertentes.

No Correio da Manhã:

- "Homem assassinado onde PSP descobriu armas de guerra"

- "Rival morto à martelada em negócio de droga"

- "Barómetro: Portugueses acreditam que ninguém chega à maioria"

- "Processo BES: Polícia apreende oito espingardas a Ricardo Salgado"

- "Benfica 2 - 2 Arouca: Tropeção na Luz ajuda leão"

- "FC Porto: Plantel decidido a dar "bofetada" a Villas-Boas"

- "SP Braga: Goleada vale pódio"

- "Sporting: Erros a dobrar de Pote custaram meia temporada"

- "Prefácio de livro: Marcelo critica acção de Trump no Afeganistão"

- "Resende: Encontra pais mortos em casa antes de concerto"

- "Prédio de 11 milhões: Venda milionária da sede da FPF sem documentos"

No Público:

- "Região de Lisboa vai ter maior parte das 5000 novas vagas do pré-escolar"

- "Ucrânia. Vitória russa em Kursk agrava guerra para civis em Sumi"

- "Cerca de dois mil portugueses foram deportados de vários países nos últimos seis anos"

- "Streaming. Passou de jogo a série e já se pode falar de 'The Last of Us' em casamentos"

- "Série Portugal é o meu país. 'Quando me mandam para a minha terra, de certo modo, eu já estou nela'"

- "Educação. Cerca de 200 directores são obrigados a abandonar o comando das escolas este ano"

- "Habitação. Casas só captam 1,4% do Fundo de Compensação do Trabalho"

- "1946-2025. Morreu um dos primeiros Capitães de Abril. Carlos Matos Gomes morreu ontem em Lisboa aos 78 anos"

- "I Liga. Benfica perdeu a cabeça na corrida pelo título"

No Jornal de Notícias:

- "Estado falha pagamento dos apoios a bicicletas e carros elétricos"

- "Benfica 2-2 Arouca. Tropeção. Kokçu e Pavlidis marcaram, mas golo de Weverson, aos 90+5, permite ao Sporting apanhar as águias. SAD encarnada atira-se às arbitragens"

- "Atropelamentos na estrada deixam em risco espécies protegidas"

- "Negociador de arte vendia obras de presos como se fossem de famosos"

- "Braga. Fogo posto em bar onde jovem foi assassinado"

- "Porto. VCI tem cinco vezes mais veículos do que e CREP"

- "Carlos de Matos Gomes (1946-2025). Morreu o capitão de Abril que escrevia romances"

- "'Um voto no PSD ou no PS não faz a diferença, ao contrário de um voto no PAN". Inês Sousa Real, líder do PAN"

- "Saúde mental. Pedidos de ajuda feitos por crianças e jovens disparam"

- "Ucrânia. Ataque russo no centro da cidade de Sumy mata 34 pessoas"

No Negócios:

- "Conversa Capital. António Costa Silva. 'Um pequeno défice não é um problema'. 'União Europeia deve retaliar já contra Trump nas tecnológicas', afirma o ex-ministro da Economia"

- "Guerra comercial. Banco de Fomento admite reforçar ajudas às empresas"

- "Nunca a dívida norte-americana tinha perdido tanto para a alemã"

- "Isenções de Trump deixam, para já, Apple respirar de alívio"

- "Lítio. Savannah faz pedido de acesso a mais terras em Botica"

- "Emprego. Portugal é dos que têm trabalhadores mais velhos"

- "Investidor privado. Viagens de última hora não têm de ser um pesadelo"

No O Jornal Económico:

- "Fisco a recuperar IVA põe em risco projetos imobiliários"

- "Turistas portugueses entre os europeus que mais evitam os EUA"

- "UE tem inundação de produtos 'made in China'"

- "AEP critica carta americana a empresas contra políticas anti-discriminação"

- "AD aposta em salários e pensões a crescer, menos impostos e mais casas"

- "Herdeira da CUF é a 2.ª mais rica de Portugal"

- "Pobreza energética afeta mais de 1,1 milhões de portugueses"

- "Setor auto defende cheque para comprar 40 mil carros por ano"

- "Plano de 10 mil milhões para enfrentar tarifas não tem impacto orçamental"

- "Rita Nabeiro sucede a Pires de Lima no BCSD"

No O Jogo:

- "Benfica 2-2 Arouca. Empate ruidoso. Encarnados consentem igualdade na compensação e após duas vantagens"

- "Comunicado visa arbitragem do Santa Clara-Sporting"

- "Bruno Lage: 'Não vou gostar de ler que não era penálti...'"

- "Tribunal O Jogo unânime: grande penalidade de Otamendi foi mal assinalada"

- "FC Porto. Martínez não larga Rodrigo Mora. Jovem prodígio dos dragões está no radar na Seleção Nacional. Europa rendida: 'Zidane tomou-lhe conta do corpo'"

- "Sporting. Pedro Gonçalves assumiu o risco. Médio foi aconselhado a não jogar em Braga em novembro passado"

- "Braga 4-1 Aves SAD. Goleada segura terceiro lugar. Minhotos mantêm um ponto de vantagem sobre azuis e brancos"

- "Boavista confirma Stuart Baxter"

- "Moreirense 0-2 Rio Ave"

- "E. Amadora 0-1 Farense"

No A Bola:

- "Benfica 2-2 Arouca. Luz e Liga a escaldar. Benfica desperdiça duas vantagens com o Arouca e perde liderança para o Sporting"

- "Águias queixam-se de um 'penálti inexistente' a favor do Arouca e de outro 'claro contra o Sporting que foi ignorado', na véspera, ante o Santa Clara"

- "'Queremos critério uniforme'. Bruno Lage"

- "Duarte Gomes analisa lances polémicos"

- "Sporting. Erro de Pedro Gonçalves foi não recusar ir a jogo com o SC Braga. A Bola conta-lhe a história do 'mea culpa' do avançado, que já terá mais minutos com o Moreirense"

- "FC Porto. Renovação de Rodrigo Mora alinhavada... com o PSG à espreita. Luís Campos, diretor desportivo dos parisienses, é fã do jovem de 17 anos, cuja cláusula de rescisão será inferior a Euro100 M"

- "Inglaterra. Amorim goleado em Newcastle"

- "Guerreiros seguram terceiro lugar. SC Braga 4-1 Aves SAD"

- "E. Amadora 0-1 Farense"

- "Moreirense 0-2 Rio Ave"

E no Record:

- "Luz em brasa"

- "Bruno Lage: 'Não pode haver critérios diferentes'"

- "Empate com muita polémica e liderança a voar"

- "Águias emitem comunicado com 'preocupações graves' sobre arbitragem"

- "Penálti claro contra o Sporting ignorado, penálti inexistente marcado contra o Benfica"

- "Sporting: Os dois erros que tramaram Pote"

- "Conheça as razões que levaram à paragem de cinco meses"

- "Japonês está sem treinar e em dúvida: Dores musculares travam Morita"

- "Alisson já trabalha com equipa principal"

- "Villas-Boas agarra Rodrigo Mora"

- "Prodígio vai ficar blindado por 100 milhões"

- "Inglaterra: Rúben Amorim não se endireita - New Castle 4-1 Man.United"