Especulação imobiliária origina reforço de ajudas

A notícia que merece maior destaque na edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que a especulação imobiliária origina o reforço de ajudas. Os “elevados preços de mercado das habitações” já levaram o governo a ajustar os valores dos apoios ao arrendamento e à compra de casa na Madeira.

Com uma foto que ocupa quase a largura da primeira página, onde vemos Nuno Batista num dos momentos que marcaram o dia de ontem da cimeira em que participa, em Cabo Verde, fazemos eco de que o Porto Santo Porto Santo precisa de um Plano Estratégico do Turismo. O autarca quer envolver população no desafio que partilhou nas Jornadas Atlânticas que se realizam na ilha do Sal.

Espaço, também, na capa para dar conta de que o Sindicato pede incentivo à fixação de professores. Informática é a disciplina onde existe maior carência, segundo o SPM e dizemos-lhe, também, que a fusão administrativa de escolas em Santana surpreende a Câmara liderada por Dinarte Fernandes.

Mas há mais para ler no DIÁRIO de hoje. Saiba, por exemplo, que a Madeira está na rota da sustentabilidade. Jornadas organizadas pelo GRACE - Empresas Responsáveis acontecem no Funchal, a 25 de Setembro.

Nestas páginas, saiba, ainda, que a Região tem “condições endógenas particulares à inovação”.

Leia estas e outras notícias na edição do seu DIÁRIO desta quarta-feira