Miguel Albuquerque garante que o Governo Regional vai manter o habitual "bom relacionamento" com a PSP, na Madeira, estrutura que conta agora com um novo comandante.

Questionado sobre a sua opinião em relação a esse novo responsável pela polícia na Região, o presidente do Governo Regional garantiu esse bom trato institucional e aproveitou para criticar o atraso na execução da construção das novas esquadras da PSP, que classificou de "obras de Santa Engrácia".

"Se fosse o Governo Regional a assumir essa responsabilidade as esquadras já estavam todas feitas", sustentou o chefe do Executivo madeirense, reafirmando total disponibilidade para colaborar com o Ministério da Administração Interna no encontrar de solução para esse problema que já se arrasta há vários anos.