Benfica vence Estrela Vermelha na estreia na fase de liga da 'Champions'

O Benfica iniciou hoje com um triunfo a fase de liga da edição 2024/25 da Liga dos Campeões em futebol, ao vencer na visita aos sérvios do Estrela Vermelha por 2-1, em partida da jornada inaugural.

Em Belgrado, a formação de Bruno Lage adiantou-se no marcador com um golo do turco Kerem Aktürkoglu, aos nove minutos, e ampliou a vantagem aos 29, por intermédio do compatriota Orkun Kökçü, com o Estrela Vermelha a reduzir pelo angolano Felício Milson, aos 86.

O Benfica, que no dia 02 de outubro recebe os espanhóis do Atlético de Madrid, precisa de ficar nos oito primeiros para atingir os 'oitavos' ou entre o nono e o 24.º lugares para disputar o play-off de acesso aos oitavos de final.