O defesa-central Ulisses Wilson foi punido com dois jogos de castigo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa está a expulsão, vermelho directo, no jogo com o Estoril. O central brasileiro falha, assim, os dois próximos jogos do Nacional, amanhã com o Sp. Braga e com o Famalicão, na sétima jornada.