Marítimo surpreende jovem que enfrenta grave problema de saúde

João Pedro, carinhosamente conhecido como JP, é um jovem fervoroso adepto do Marítimo, que está a enfrentar um grave problema de saúde. Mas, um gesto especial do seu clube proporcionou-lhe um momento inesquecível e de enorme alegria.

A pedido da família, Fábio China, o seu jogador preferido e capitão do emblema verde-rubro, fez uma visita surpresa até à casa de JP, em Câmara de Lobos, e levou consigo um presente muito especial: um cachecol e uma camisola oficial do Marítimo autografada por todo o plantel . O momento foi de grande emoção para o jovem adepto, que viu o seu ídolo pessoalmente a entregar-lhe este gesto de carinho e apoio.

Mas as surpresas não ficaram por ali e, no final da visita, Fábio China tinha ainda mais um presente reservado para JP: um vídeo com uma mensagem de força e encorajamento de todo o plantel principal. Um gesto simbólico que trouxe um grande sorriso ao rosto de João Pedro e que demonstra como o futebol vai muito além das quatro linhas do campo.